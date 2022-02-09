أخبار عاجلة

الراعي: يجب التعاون مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اصلاحاتٍ اقتصادية تعيد الى لبنان دوره الريادي

Lebanon 24
09-02-2022 | 04:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الراعي: يجب التعاون مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إصلاحات اقتصادية تعيد إلى لبنان دوره الريادي والشعب يتطلّع إلى الحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت بعد حوالي عامين على انفجار العصر
lebanon 24
09/02/2022 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله وفداً من صندوق النقد الدولي: نؤكّد على التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة
lebanon 24
09/02/2022 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري بين لبنان وصندوق النقد الدولي؟ مصدر معني يوضح
lebanon 24
09/02/2022 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بارز بالحكومة اللبنانية لـ"رويترز": خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
09/02/2022 14:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:44 | 2022-02-09
07:16 | 2022-02-09
07:06 | 2022-02-09
07:05 | 2022-02-09
07:04 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website