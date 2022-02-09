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وزيرة الخارجية البريطانية: أزور موسكو لأنقل رسالة واضحة بأنّ أي غزو روسي لدولة ذات سيادة ستكون له عواقب وخيمة

Lebanon 24
09-02-2022 | 05:55
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