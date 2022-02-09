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"سي أن أن" عن مسؤولين بالإدارة الأميركية: التوصل إلى اتفاق يتطلب اتخاذ إيران قرارات سياسية

Lebanon 24
09-02-2022 | 07:16
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