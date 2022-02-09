وهاب بعد لقاء وزير الداخلية: نشيد بإجراءات الأجهزة لكشف تهريب المخدرات ونؤكد على ضرورة دعم العسكريين مادياً لأنهم ينفذون مهامهم في ظروف صعبة

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