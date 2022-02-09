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عون اطّلع من هوكشتاين على اقتراحاته ونتائج اتصالاته في إسرائيل: مستعدون لدرس النقاط التي طرحت انطلاقاً من إرادة الوصول الى حلول لهذا الملف

Lebanon 24
09-02-2022 | 09:07
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