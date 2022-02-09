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وزارة الداخلية المصرية: ضبط 22 شخصا بحوزتهم مخدرات تُقدّر بنحو 38 مليون جنيه

Lebanon 24
09-02-2022 | 09:30
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