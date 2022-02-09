أكسيوس: البيت الأبيض عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا مشتركا بين الوكالات لمناقشة إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية (سكاي نيوز عربية)

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