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السعودية : الاتصال بين الملك سلمان وبايدن أكد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين البلدين

Lebanon 24
09-02-2022 | 18:00
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