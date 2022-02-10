13
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مجلس النواب الأميركي يدرس تعديل قانون الأسهم لمنع أعضاء الكونغرس وكبار الموظفين والقضاة الفيدراليين من تداول الأسهم
Lebanon 24
10-02-2022
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يعزّز موقع واشنطن التنافسي حيال بكين
Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يعزّز موقع واشنطن التنافسي حيال بكين
10/02/2022 10:11:11
10/02/2022 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يعزّز موقع واشنطن التنافسي حيال بكين (الشرق)
Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون يعزّز موقع واشنطن التنافسي حيال بكين (الشرق)
10/02/2022 10:11:11
10/02/2022 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديم مشروع قانون ضد روسيا لمجلس النواب الأميركي
Lebanon 24
تقديم مشروع قانون ضد روسيا لمجلس النواب الأميركي
10/02/2022 10:11:11
10/02/2022 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي: الكونغرس لن يتسامح مع هجمات ميليشيات إيران
Lebanon 24
لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي: الكونغرس لن يتسامح مع هجمات ميليشيات إيران
10/02/2022 10:11:11
10/02/2022 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
03:38 | 2022-02-09
09/02/2022 03:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
03:56 | 2022-02-09
09/02/2022 03:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
03:30 | 2022-02-09
09/02/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
12:39 | 2022-02-09
09/02/2022 12:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمال الثالثة... معركة "اسقاط جبران باسيل"
Lebanon 24
الشمال الثالثة... معركة "اسقاط جبران باسيل"
04:00 | 2022-02-09
09/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
03:04 | 2022-02-10
الرئيس الأوكراني يندد بالمناورات العسكرية الروسية البيلاروسية باعتبارها وسيلة "ضغط نفسي"
02:43 | 2022-02-10
دوي انفجار وسط العاصمة الصومالية مقديشو (الجزيرة)
02:38 | 2022-02-10
وزير الخارجية الفرنسي: الوضع خطير جداً على حدود أوكرانيا
02:37 | 2022-02-10
طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع السيارات باستثناء الشاحنات (التحكم المروري)
02:29 | 2022-02-10
منظمة الصحة العالمية: الأزمة الإنسانية الحادة في أفغانستان لا تزال تعرّض الأرواح للخطر
فيديو
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
02:00 | 2022-02-10
10/02/2022 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
11:00 | 2022-02-09
10/02/2022 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact