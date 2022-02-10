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مجلس النواب الأميركي يدرس تعديل قانون الأسهم لمنع أعضاء الكونغرس وكبار الموظفين والقضاة الفيدراليين من تداول الأسهم

Lebanon 24
10-02-2022 | 01:50
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