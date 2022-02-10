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الرئيس الإيراني: أبدينا مصداقيتنا مع كافة الشركاء الدوليين ونسعى إلى فتح فصل جديد من الدبلوماسية مع دول الجوار لحفظ الأمن في المنطقة

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:15
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