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وزير الخارجية التركي: التطبيع مع إسرائيل لا يعني تغييرا في السياسة بشأن الفلسطينيين

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:18
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