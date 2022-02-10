أخبار عاجلة

المتظاهرون يحاولون الدخول إلى قصر العدل وسط انتشار لعناصر مكافحة الشغب

Lebanon 24
10-02-2022 | 04:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سوريون يحاولون الدخول الى لبنان بطريقة غير شرعية (صورة)
lebanon 24
10/02/2022 13:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ أقفلوا بوابة قصر العدل من جهة المخفر ومنعوا الدخول إلى القصر تضامناً مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار
lebanon 24
10/02/2022 13:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار واسع لعناصر قوى الأمن في طرابلس
lebanon 24
10/02/2022 13:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار لعناصر الدفاع المدني في صور للتدخل في حال حدوث اي طارئ
lebanon 24
10/02/2022 13:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:35 | 2022-02-10
06:29 | 2022-02-10
06:26 | 2022-02-10
06:17 | 2022-02-10
06:16 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website