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وزير الثقافة خلال افتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع: لم تتوانَ الدولةُ وبالتحديد وزراء الثقافة المتعاقبون عن بذل كلِّ الجهود لحفظِ هذا التراث

Lebanon 24
10-02-2022 | 04:26
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