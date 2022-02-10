وزير الثقافة خلال افتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع: لم تتوانَ الدولةُ وبالتحديد وزراء الثقافة المتعاقبون عن بذل كلِّ الجهود لحفظِ هذا التراث

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