وزير الثقافة: انفجار المرفأ ألحق في بناء المكتبة الوطنية والتجهيزات والمعدات أضرارًا فادحة أما الكتب فسلمت بفضل سرعة نقلها الى المخازن السفلى ضمن خطة الحفظ الوقائي

Lebanon 24