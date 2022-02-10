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ميقاتي: زلزال عام 551 دمر بيروت تدميرا كبيرا ونهضت وزلزال المرفأ خلّف مآسي واوجاعا لم تشف بعد قبل أن تُعرف الحقيقة الكاملة عما حصل

Lebanon 24
10-02-2022 | 04:35
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