ميقاتي: زلزال عام 551 دمر بيروت تدميرا كبيرا ونهضت وزلزال المرفأ خلّف مآسي واوجاعا لم تشف بعد قبل أن تُعرف الحقيقة الكاملة عما حصل

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