ميقاتي: ادعو جميع اللبنانيين للتعاون مع الحكومة في مهمتها وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها

Lebanon 24