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ميقاتي: ادعو جميع اللبنانيين للتعاون مع الحكومة في مهمتها وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها

Lebanon 24
10-02-2022 | 04:36
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