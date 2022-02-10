ميقاتي: نأمل بالفترة المقبلة ان نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذه الخطوة من شانها ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي

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