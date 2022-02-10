ميقاتي: ادعو الى العمل لجعل الأرشيف الوطني جزءا من هذه المكتبة الوطنية حفظا للتراث ولجعله في متناول اهل العلم والاختصاص وجميع الراغبين في الاحاطة بتاريخ هذا الوطن وحاضره

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