أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين مع وفد من بلدة العبادية وعرض معه شؤوناً تتعلق بوزارة المهجرين ومواضيع تهم أبناء البلدة

Lebanon 24
10-02-2022 | 05:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه الأوضاع الأمنية ومواضيع تتعلق بالمديريات التابعة للوزارة
lebanon 24
10/02/2022 13:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل سفير لبنان في الفاتيكان فريد الياس الخازن وعرض معه التحضيرات للزيارة التي سيقوم بها الى لبنان وزير الخارجية في الكرسي الرسولي
lebanon 24
10/02/2022 13:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد ازعور وعرض معه التحضيرات المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي
lebanon 24
10/02/2022 13:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزير التربية الدكتور عباس الحلبي وعرض معه خطة الوزارة بهدف انقاذ العام الدراسي
lebanon 24
10/02/2022 13:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:35 | 2022-02-10
06:29 | 2022-02-10
06:26 | 2022-02-10
06:17 | 2022-02-10
06:16 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website