أخبار عاجلة

تحرّك للأساتذة المتعاقدين في محيط قصر بعبدا

Lebanon 24
10-02-2022 | 06:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير التربية عباس الحلبي حضر إلى مكان اعتصام الأساتذة المتعاقدين في محيط قصر بعبدا ووعدهم بأنّ حقوقهم ستتمّ الإستجابة لها (أم تي في)
lebanon 24
10/02/2022 16:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك لمجموعات الدفاع عن حقوق العسكريين يوم الخميس في محيط قصر بعبدا
lebanon 24
10/02/2022 16:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك لاهالي شهداء انفجار المرفأ في محيط العدلية.. هذا ما طالبوا به
lebanon 24
10/02/2022 16:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة للأساتذة المتعاقدين أمام سرايا الهرمل
lebanon 24
10/02/2022 16:50:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:47 | 2022-02-10
09:46 | 2022-02-10
09:44 | 2022-02-10
09:43 | 2022-02-10
09:42 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website