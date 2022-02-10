الفرزلي: اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب درس اقتراحات القوانين المقدّمة وتمّ الاتفاق على جلسة عامة تشريعية في ٢١ و٢٢ شباط الجاري قبل وبعد الظهر لإقرار هذه القوانين

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