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وزيرا خارجية فرنسا وأميركا: على روسيا أن تتفهم التكاليف الباهظة التي قد تتكبدها إذا قررت "غزو أوكرانيا"

Lebanon 24
10-02-2022 | 08:19
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