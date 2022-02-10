الرئيس عون في مستهل مجلس الوزراء: المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها

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