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الرئيس عون في مستهل مجلس الوزراء: المطلوب تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم ومن هنا ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لها

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:07
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