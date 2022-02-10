ميقاتي: بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيُصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء

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