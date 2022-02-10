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ميقاتي: بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيُصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:11
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