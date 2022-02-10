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ميقاتي: لأهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب ويجب التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهناً

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:12
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باسيل لروسيا اليوم: على الموازنة ان تكون جزءا من خطة التعافي، التي قد تحقق الاصلاحات المطلوبة. والموازنة الحالية هي رقمية لا تعكس الوضع الحالي وعلى الحكومة مجلس النواب ان يجريا تعديلات عليها لتشبه الواقع اكثر
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