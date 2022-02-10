ميقاتي: لأهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب ويجب التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهناً

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