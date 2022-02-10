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ميقاتي: أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:13
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