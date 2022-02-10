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ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: أمامنا تحديات كثيرة وأهدافنا الاستقرار المالي والاقتصادي وأولياتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:37
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