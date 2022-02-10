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ميقاتي: هناك مباحثات مع حملة سندات "اليوروبوندز" لاجراء تسوية معهم وإعادة هيكلة المصارف بشكل عام

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:44
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