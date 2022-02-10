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ميقاتي: لدينا تعثّر بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:46
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