ميقاتي: مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على سعر منصة صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي

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