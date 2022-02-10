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بلينكن: نُجدد التزام واشنطن بالتعاون والتشاور مع الحلفاء والشركاء واستعدادها لفرض تكاليف باهظة على روسيا في حال استمرار عدوانها ضدّ أوكرانيا

Lebanon 24
10-02-2022 | 10:09
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