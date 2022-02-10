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مقررات جلسة مجلس الوزراء: تعيين العميد محمد المصطفى امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري

Lebanon 24
10-02-2022 | 10:33
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