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الخارجية الروسية: ضربات إسرائيل على أهداف في داخل سوريا مصدر قلق بالغ وانتهاك صارخ للسيادة السورية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:39
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