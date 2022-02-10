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قيادة القوات الجوية الأميركية: قاذفات B52 قادرة على حمل رؤوس نووية وصلت قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:55
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