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أخبار عاجلة
المتحدث باسم البنتاغون لسكاي نيوز عربية: الرئيس الروسي بوتين يواصل حشد قواته على الحدود الأوكرانية والتوغل قد يحدث في أي وقت
Lebanon 24
10-02-2022
|
16:18
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