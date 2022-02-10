أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نواصل دعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتلبي مطالب الشعب بإجراء انتخابات

Lebanon 24
10-02-2022 | 17:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن ولافروف أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه تطورات الأزمة الأوكرانية والرد على المطالب الروسية
lebanon 24
11/02/2022 05:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة": لا حل عسكريا للصراع في السودان والأهم عودة الأطراف إلى المحادثات السياسية الشاملة
lebanon 24
11/02/2022 05:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قدمنا مساعدات دفاعية لأوكرانيا هذا العام بقيمة 450 مليون دولار وسنواصل ذلك الدعم
lebanon 24
11/02/2022 05:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية: ندعم انتخابات بالسودان تنقل السلطة لحكومة مدنية
lebanon 24
11/02/2022 05:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:18 | 2022-02-10
18:51 | 2022-02-10
18:49 | 2022-02-10
18:29 | 2022-02-10
18:10 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website