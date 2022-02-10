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نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان: لا نريد قبول ما تقترحه إيران

Lebanon 24
10-02-2022 | 18:49
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