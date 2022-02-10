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أخبار عاجلة
ويندي شيرمان: إذا التزمت طهران بالاتفاق النووي فسنعود إليه بالكامل
Lebanon 24
10-02-2022
|
18:51
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