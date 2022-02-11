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الخارجية الأميركية: ندين الهجوم الإرهابي الحوثي الذي أدى إلى إصابة 12 مدنيا في المملكة العربية السعودية

Lebanon 24
11-02-2022 | 01:28
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