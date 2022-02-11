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خلية من 8 إيرانيين قبض عليهم في تركيا بمحاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي (الحدث)

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:29
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