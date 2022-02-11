رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفالٍ في السراي الحكومي: انفجار مرفأ بيروت عام 2020 شكل محطة موجعة في تاريخ الوطن لن يمحي آثارها مرور الزمن مهما طال

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