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رئيسي في الذكرى الـ43 للثورة الإسلامية في إيران: ليعلم الجميع أنّ هذه الثورة، والحضارة التي جاءت بها الثورة لها ميزات مهمّة، وما تصدح به الثورة الإسلامية هو الحرية والأخلاق السّامية العقلانيّة والعدالة
Lebanon 24
11-02-2022
|
03:38
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