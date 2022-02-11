رئيسي في الذكرى الـ43 للثورة الإسلامية في إيران: ليعلم الجميع أنّ هذه الثورة، والحضارة التي جاءت بها الثورة لها ميزات مهمّة، وما تصدح به الثورة الإسلامية هو الحرية والأخلاق السّامية العقلانيّة والعدالة

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