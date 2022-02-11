رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل خلال ورشة عمل بعنوان "واقع العمل البلدي وآفاق تطويره": اهتمامنا الأول هو اللامركزية بدءاً من البلدية وصولاً إلى المجالس المحلية التي تحتاج إلى اهتمام فائض من الدولة اللبنانية

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