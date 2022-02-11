الجميّل: نأمل التصويت بأسرع وقت على اقتراح القانون الذي قدّمناه عن اللامركزية ففي ظلّ فشل الدولة والتعطيل المستمرّ يتبيّن كم أنّ إقرار اللامركزية الإدارية ضرورة مطلقة

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