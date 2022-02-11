أخبار عاجلة

الكرملين: نأسف لفشل جولة المباحثات الثانية للمستشارين السياسيين لرباعية نورماندي بشأن التسوية في دونباس

Lebanon 24
11-02-2022 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الكرملين: أفضل ضمانة لأمن أوكرانيا تنفيذ اتفاق مينسك بشأن التسوية في دونباس
lebanon 24
11/02/2022 17:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين بحث مع أردوغان هاتفياً المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية والتسوية في سوريا وليبيا
lebanon 24
11/02/2022 17:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين ينفي صحة المعلومات عن توصل بوتين وماكرون لصفقة بشأن أوكرانيا
lebanon 24
11/02/2022 17:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر رئاسي فرنسي: حوار موسع مع روسيا بشأن "مفاوضات النورماندي" والقضايا الاستراتيجية
lebanon 24
11/02/2022 17:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:13 | 2022-02-11
10:13 | 2022-02-11
10:06 | 2022-02-11
10:01 | 2022-02-11
09:38 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website