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أخبار عاجلة
الخارجية الروسية: الناتو يصعد الموقف بشأن أوكرانيا لتعزيز وجوده قرب الحدود الروسية
Lebanon 24
11-02-2022
|
06:39
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