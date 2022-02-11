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بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا لتمويل الإغاثة بأفغانستان وتعويض ضحايا 11 أيلول من أصول "المركزي الأفغاني" المُجمدة

Lebanon 24
11-02-2022 | 06:51
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