أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: رد بوريل على رسالة لافروف أكد عزمنا مواصلة الحوار مع روسيا لمناقشة أمن أوروبا وإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا

Lebanon 24
11-02-2022 | 07:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي ردا على رسالة لافروف: الأزمة الأوكرانية تُحلّ بالدبلوماسية والحوار
lebanon 24
11/02/2022 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": الاتحاد الأوروبي سلّم لافروف الردّ على رسالته بشأن الأمن الأوروبي
lebanon 24
11/02/2022 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: لا أعتقد أن روسيا ستقطع الغاز عن أوروبا بنسبة 100 % ونواصل حشد الجهود لتنويع موارد الغاز (الشرق)
lebanon 24
11/02/2022 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: سأقوم بزيارة روسيا وأوكرانيا لمناقشة تحديات الأمن في أوروبا (الحرة)
lebanon 24
11/02/2022 17:29:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:13 | 2022-02-11
10:13 | 2022-02-11
10:06 | 2022-02-11
10:01 | 2022-02-11
09:38 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website