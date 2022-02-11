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أورور فغالي للـ"أم تي في": تكلّفنا كثيراً على آخر باخرتين نتيجة التأخير لأننا لم نكن نملك المال وكانت لدينا مشكلة في التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار

Lebanon 24
11-02-2022 | 07:28
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