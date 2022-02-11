أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية الألمانية: لا توجد أية إشارة لنزع فتيل التصعيد بين أوكرانيا وروسيا

Lebanon 24
11-02-2022 | 07:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏وزيرة الخارجية البريطانية: نقف إلى جانب أوكرانيا ونطالب روسيا بخفض التصعيد
lebanon 24
11/02/2022 17:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: نتعهد بالقيام بكل ما يلزم لضمان أمن أوكرانيا
lebanon 24
11/02/2022 17:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية لنظيرها الروسي: نريد حل الأزمة في أوكرانيا عبر "صيغة نورماندي"
lebanon 24
11/02/2022 17:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: حل الدولتين هي الخيار الأفضل حتى يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب (الجزيرة)
lebanon 24
11/02/2022 17:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:29 | 2022-02-11
10:13 | 2022-02-11
10:13 | 2022-02-11
10:06 | 2022-02-11
10:01 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website